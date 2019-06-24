15-летний подросток получил ранение из автомата во время учебных стрельб курсантов МВД

Обстоятельства случившегося расследует территориальное управление ГБР, расположенное в Полтаве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По предварительной информации, 24 июня около 11.00, во время учебно-тренировочных стрельб из автоматического оружия курсантов 1-го курса Днепропетровского государственного университета внутренних дел, огнестрельное ранение в область правого бедра получил подросток (2004 года рождения).

Получив информацию, следователи ГБР оперативно выехали на место происшествия. Продолжается комплекс неотложных следственных действий, а также выясняется, при каких обстоятельствах пострадавший оказался на линии огня.

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В настоящее время парень прооперирован в Днепропетровской областной детской больницы. Ему удалили пулю из правого бедра. Кости не повреждены. Угрозы его жизни нет.