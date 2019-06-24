МВД изменит регламент реагирования на сообщения о минировании, - глава департамента коммуникаций Шевченко

Об этом LB.ua сообщил глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

"В силу массовых сообщений о минировании тех или иных объектов в больших городах Украины за последнее время мы инициируем подготовку проекта изменений в наши внутренние правовые акты, которые уточняют регламент реагирования органов правопорядка на такие сообщения. А также готовим изменения в Уголовный Кодекс для ужесточения ответственности за такие сообщения. В ряде случаев предложим увеличить срок уголовной ответственности и ограничения свободы сроком более шести лет, а также предусмотреть дополнительно конфискацию имущества в таких случаях", - заявил он.

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С его слов, по данным нашей киберполиции, в основном сообщения о ложном минировании поступают с серверов на территории Российской Федерации и оккупированных территорий на востоке страны. Посредством IP-телефонии и интернета рассылаются анонимные сообщения. Но есть также случаи, когда и граждане Украины решают дезинформировать о минировании, за что привлекаются к уголовной ответственности.

Также Шевченко добавил, что основные торговые ритейлеры несут огромные убытки в силу необходимости останавливать торговлю в "заминированных супермаркетах или торговых центрах, что иногда случается по несколько раз на день.

"Один из таких крупных ритейлеров сообщил нам об убытках в размере 56 млн грн за определенный период только в силу остановки продаж, эвакуации людей и персонала... Поэтому не исключено, что в регламентные нормы будут внесены поправки о порядке эвакуации", - прогнозирует он.

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Что же касается проверки родильных домов, то там "эвакуация проводится только в спокойном режиме и тех, кому это не повредит. Аналогично это касается детей, которые находятся в боксах", - добавил он.