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24.06.19 22:05

Командующий ООС обсудил с главой миссии ОБСЕ прекращения огня на Донбассе

Командующий операции Объединенных сил Александр Сырский проинформировал председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшара Халита Чевика о ситуацию с безопасностью на линии разграничения.

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Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ООС.

"Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Сырский встретился с председателем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине господином послом Яшаром Халитом Чевиком. Во время встречи командующий ООС проинформировал посла Яшара Халита Чевика о текущем состоянии ситуации с безопасностью в районе проведения операции Объединенных сил, а также о ходе восстановления объектов гражданской инфраструктуры, гуманитарной поддержке гражданского населения, ситуации минной безопасности в районе ответственности и т.д.", - сказано в сообщении.

Как отмечается, стороны обсудили вопросы двустороннего прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

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В пресс-службе напомнили, что Яшар Халит Чевик занял пост председателя СММ ОБСЕ в Украине 1 июня 2019 по назначению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных и европейских дел Словакии Мирослава Лайчака.

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