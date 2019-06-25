Ляшко: Если Россия вернется в ПАСЕ - Украина должна оттуда уйти

"Фактически политическое решение о возвращении россиян уже принято в Берлине и Париже. И во время последнего визита Зеленского к Франции и Германии ему было это озвучено. Кроме того, мы слышим заявления о том, что на саммите G20 в Осаке Трамп будет говорить с Путиным одновременно на эту встречу не пригласили президента Украины. Кто дал право сильным мира сего за спинами украинского народа решать его судьбу? Поэтому наша мощная команда приехала в Страсбург и мы сделаем все, чтобы поломать те планы и решения, которые уже были приняты в Берлине и Париже о возвращении российской делегации ", - отметил Ляшко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу РПЛ.

Лидер РПЛ заявил, под видом "стремления к диалогу" европейцы прячут банальную причину возвращения российской делегации в ПАСЕ - это деньги. "Аргументация о том, что россияне должны иметь право на доступ в Европейский суд по правам человека - не выдерживает никакой критики. Россия приняла закон, по которому может не выполнять решения Европейского суда по правам человека. Поэтому банальная причина возвращения россиян в ПАСЕ - это деньги. Российская делегация задолжала в бюджет Совета Европы больше 60 млн евро. Ни французы, ни немцы не хотят за них платить. И поэтому, вместо сокращения чиновничьего аппарата и расходов на него, они хотят вернуть россиян. Если Совет Европы так поступит - это будет позорное решение, которое полностью дискредитирует эту уважаемую организацию 70 лет существования ", - считает Ляшко.

Политик сообщил, что имеет эффективный план остановки блицкрига Москвы и будет добиваться в ПАСЕ его воплощения.

Напомним, ранее Ляшко призвал Украину выйти из ПАСЕ, если туда вернется Россия.