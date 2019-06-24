Активисты в Киеве снесли забор и перекрыли движение из-за незаконной стройки в Протасовом яру

Местные жители и активисты в районе незаконной застройки - в лесопарке между улицами Протасов Яр и улицей Амосова - снесли строительный забор и разбили два домика охраны строительной площадки. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на УНИАН.

После этого активисты вышли на проезжую часть Протасова Яра, заблокировав движение. Они пропускают только троллейбусы и транспорт экстренных служб.

По состоянию на сейчас строители под охраной "титушек" за три предыдущих дня успели спилить несколько десятков деревьев на склоне Протасова Яра.

Протестующие подготовили обращение в КГГА, а также призвали горожан подписать обращение к КП "Киевблагоустройство". Цель обращения - не продлевать действие контрольной карточки застройщика ООО "Дайтона Групп". Сейчас их разрешение на вмешательство в благоустройство действительно до 2 июля.

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Участок на склоне в зеленой зоне возле Национального Института сердечно-сосудистой хирургии им. Николая Амосова был передан застройщику на 5 лет в аренду на обслуживание еще при городском голове Киева Леониде Черновецком. Через несколько лет изменили его целевое назначение - под строительство офисно-торгового комплекса и продлили аренду на 10 лет. Сейчас земельный участок находится в аренде до 2022 года под строительство офисно-торгового центра. Территория здесь 3 га, и все 3 га планируют под вырубку.

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