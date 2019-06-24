Аласания уволился по собственному желанию с должности главы правления Общественного ТВ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил 24 июня в Фейсбуке.

По словам Аласания, такое решение он принял, чтобы выполнить закон, ведь решение суда об отмене его увольнения Наблюдательным советом НОТУ еще не вступило в силу.

"Решение суда вступит в законную силу через 30 дней (со дня получения всеми ответчиками этого решения, или, если будет подана апелляция - со дня решения суда второй инстанции). К тому времени отмененное судом решение НС формально является действующим. А это значит, что сегодня мой контракт считается расторгнутым", - заявил Аласания.

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Напомним, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласании с должности председателя правления НОТУ.

Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.