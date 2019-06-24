Возвращение в ПАСЕ - явно не та политика, которая могла бы остановить агрессию России, - Зеленко

Об этом спикер Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко написала в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Отмена российского запрета в ПАСЕ - явно не та политика, которая могла бы остановить агрессию России", - подчеркнула она.

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Напомним, в Страсбурге началась сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой могут принять проект резолюции, изменяющей правила ПАСЕ и усложняющей процедуру применения санкций, в частности в отношении России. В украинской делегации говорят, что Франция, Германия, Италия поддерживают возвращение РФ в ПАСЕ.

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