Шарию отказали в регистрации кандидатом в депутаты

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии.

За то, чтобы отказать Шарию в регистрации кандидатом в народные депутаты, проголосовали 14 членов ЦИК. Еще двое - воздержались. Видео голосования выложила в своем Twitter гражданская сеть "Опора", сообщает Цензор.НЕТ.

Причиной отказа в регистрации стало то, что Шарий в последние 5 лет не проживает в Украине.

"Наличествующие у комиссии документы и материалы не дают оснований для установления факта его проживания в Украине в течение последних 5 лет", - подчеркнули в ЦИК.

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Кроме того, в регистрации кандидатом в нардепы отказали номеру 5 в списке "Партии Анатолия Шария" - Евгению Евтухов. Он, согласно данным Госпогранслужбы, в течение последних 5 лет дважды выезжал из Украины на срок, превышающий 90 дней.