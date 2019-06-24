Зависимость от РФ - угроза национальной безопасности, - Климкин

Об этом он написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Главный вывод грузинских событий: зависеть от России хоть в чем-то - угроза для национальной безопасности. Это должно стать фундаментальным принципом всей нашей политики на перспективу", - считает Климкин.

В Грузии с 20 июня продолжаются масштабные протестные акции. Они вызваны визитом в Грузию российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает независимость грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.

Смотрите на Цензор.НЕТ: МИД Украины должен начать переговоры об изменении официального названия Грузии на Сакартвело, - Порошенко. ВИДЕО

Россия объявила, что с 8 июня прекращает полеты своих самолетов в Грузию и запрещает грузинской авиации летать на территории России. Кроме того, Путин поручил правительству вернуть на родину всех россиян, которые сейчас находятся в Грузии. Российские туроператоры перестали продавать туры в Грузию.

Кроме того, Роспотребнадзор внезапно обнаружил ухудшение качества грузинского алкоголя, поставляемого в Россию с 2014 по 2018 годы.

Также на Цензор.НЕТ: В Грузии продолжаются протесты, хотя власти пообещали изменить систему выборов в парламент. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Грузии несколько кафе подняли цены для отдыхающих из РФ. А крупнейшая в стране сеть кинотеатров перестала показывать фильмы на русском языке.