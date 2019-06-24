Нужны еще одни досрочные выборы в Раду в которой будет сокращено количество депутатов, - Гройсман

"Необходимо сейчас провести досрочные выборы, необходимо изменить конституцию и после полного периода времени идти сразу на досрочные выборы, для того, чтобы перегрузить парламент, сделать 250 депутатов. Тогда это будет честно по отношению к людям", - сказал Гройсман в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он подчеркнул, что его политическая сила партия "Украинская стратегия Гройсмана" поддерживает такое развитие событий.
По его мнению, сэкономленные средства от сокращения количества депутатов парламента, можно будет направить на другие сферы экономики.