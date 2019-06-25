Украина ведет активные переговоры с МВФ о новой программе финансирования, - Маркарова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в комментарии Bloomberg.

По ее словам, новая программа может быть заключена на три года.

Возможный объем финансирования министр не назвала, но подчеркнула, что нынешняя программа была заключена на период выборов.

"В некотором смысле эта программа сделала то, что должна была сделать", - сказала министр.

"Учитывая то, что инвесторы заинтересованы во внутренних облигациям Украины, правительство, вероятно, не будет продавать больше долгов на международных рынках в 2019 году. В этом месяце было продано 1 млрд евро долгов. Мы уже видим, что превышаем бюджетные прогнозы по финансированию за счет местных займов", - отметила Маркарова.

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