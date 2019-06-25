Роспотребнадзор заявил, что у поставляемого в Россию грузинского вина ухудшилось качество

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 24 июня заявили в российской Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзоре).



"Службой... системно проводится контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции, поступающей на территорию Российской Федерации из Грузии, который в динамике показывает ухудшение качества указанной продукции. С 2014 года по 2018 год количество выявленной алкогольной продукции производства Грузия, не соответствующей обязательным требованиям, увеличилось в 2,9 раза и составило в 2018 году 203 тыс. литров", – сказано в сообщении.



В службе уточнили, что на территорию России не позволили ввозить партии вина таких производителей, как АО "Багратиони-1882", ООО "Болеро энд компани", ООО "Кахетинское традиционное виноделие", ООО "Бадагони", ООО "Дом грузинского вина", ООО "Корпорация грузинское вино", ООО "Компания грузинских вин и алкогольных напитков", ООО "Батоно".



"Усилен контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции производства Грузия, поступающей на территорию Российской Федерации", – подчеркнули в Роспотребнадзоре.





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