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25.06.19 01:41

Зеленский приобрел вторую квартиру семье погибшего во Львовской области горняка

Президент Украины Владимир Зеленский за свой счет купил жилье семье погибшего во время обвала на шахте во Львовской области горняка Михаила Павлика.

шахтеры

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "24 канала" 

Зеленский купил двухкомнатную квартиру площадью более 90 м² на пятом этаже нового шестиэтажного дома недалеко от центра Червонограда две недели назад.

В сюжете говорится, что новоселье планируют справить в День Независимости, 24 августа. К тому времени должен завершиться ремонт.

По словам заместителя главы Администрации Президента Украины Кирилла Тимошенко, Зеленский о покупке квартиры нигде не говорил "и не собирался этого делать".

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"Он пообещал семье, он это сделал – и все. В отличие от некоторых телеканалов, которые квартиру покупали в прямом эфире", – подчеркнул он.

Сейчас у семьи шахтера, состоящей из жены погибшего и трех детей (два сына в возрасте 15 и 16 лет, а также восьмилетняя дочь), два новых жилья.

Обвал на шахте произошел около 4.00 29 мая. Погибшие – двое жителей Сокальского района 1971-го и 1997 года рождения. Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что после аварии шахта работает в штатном режиме.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что семьям погибших горняков выделят по 100 тыс. грн.

29 мая во время визита на шахту Зеленский вступил в перепалку с журналисткой телеканала "Прямий", который связывают с экс-президентом страны Петром Порошенко. Общаясь с шахтерами и родственниками погибших, Зеленский обратил внимание на журналистку и сказал: "Вам плохо?" Она ответила: "Да. А вам не плохо?" Президент сказал, что именно из-за этого он приехал сюда: чтобы помочь людям. Зеленский спросил журналистку, чем "Прямий" может помочь горнякам, и предложил купить им квартиру. Журналистка сказала, что готова поделиться своей зарплатой, и спросила президента, готов ли он поделиться своей. "Я куплю квартиру", – ответил президент.

3 июня телеканал "Прямий" сообщил, что приобрел квартиру, которую ранее арендовала семья погибшего горняка Михаила Павлика. Жилье находится в городе Червонограде на улице Сокальской, 28. Ее площадь составляет 72 м².

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