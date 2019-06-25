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25.06.19 07:02

"ПАСЕ в состоянии зомби в час ночи открыла дверь агрессору", - Арьев

ПАСЕ открыла возможность возвращения России в Ассамблею.

арьев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

"118 "за", 62 - "против". ПАСЕ в состоянии зомби в час ночи открыла дверь агрессору. Завтра битва будет продолжаться. За санкции, которые остались среди возможных", - написал Арьев .

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПАСЕ отклонила украинские правки в резолюцию по делегации РФ, - Ирина Геращенко

Напомним, первый вице-спикер украинского парламента, член делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко обнародовала информацию о том, что ПАСЕ проголосовала за возвращение российской делегации.

ПАСЕ в состоянии зомби в час ночи открыла дверь агрессору, - Арьев 01

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