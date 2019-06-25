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25.06.19 08:08

118 делегатов "за", 62 - "против": Какие страны голосовали за возвращение России в ПАСЕ. СПИСОК

ПАСЕ приняла резолюцию, предусматривающую изменение санкционного режима и возвращение делегации РФ к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. "За" принятие резолюции проголосовали 118 депутатов, 62 – проголосовали против, 10 – воздержались.

118 делегатов "за", 62 - "против": Какие страны голосовали за возвращение России в ПАСЕ. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ  со ссылкой на "Канал 24", согласно результатам голосования, обнародованные на сайте ассамблеи, резолюцию в полном составе поддержали: Франция, Испания, Италия, Норвегия, Австрия, Словакия, Португалия, Сербия, Турция, Азербайжан.

Частично резолюцию о возвращении РФ в ПАСЕ поддержали: Швейцария, Германия, Молдова, Чехия, Армения, Нидерланды.

Полным составом "против" голосовали: Украина, Грузия.

Подавляющее большинство делегатов отдали свои голоса против резолюции от: Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Великобритании, Швеции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПАСЕ отклонила украинские правки в резолюцию по делегации РФ, - Ирина Геращенко

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

После голосования украинская делегация допустила приостановление своего членства в ПАСЕ

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