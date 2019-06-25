Это первый дипломатический удар, который Украина получила за 5 лет, - Порошенко о возвращении РФ в ПАСЕ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пятый президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook.

"Решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которое запускает механизм возврата российской делегации, воспринимаю как мощный вызов Украине.

Это первый серьезный дипломатический удар, который получила Украина за последние пять лет. Ранее мы таких ударов не пропускали. Но теперь удар нанесен не только по Украине, но и по фундаментальным европейским ценностям, когда между ценностями и ценой была выбрана цена", - написал он.

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Вместе с тем, Порошенко пообещал, в ближайшее время задействовать все свои внешнеполитические связи, чтобы "вирус всепрощения России за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса не распространился дальше".

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

После голосования украинская делегация допустила приостановление своего членства в ПАСЕ.