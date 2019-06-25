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25.06.19 10:05

Украине стоит внедрить институт мировых судей, - Шаповал

Бывший заместитель главы Конституционного Суда, экс-глава ЦИК Владимир Шаповал поддерживает идею создания в Украине института мировых судей.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал "Українським Новинам".

"Мировые судьи это хорошая идея. Во многих странах этот институт прижился, почему в Украине эта идея не преживется?" - сказал он.

При этом, по его мнению, при внедрении этого института, проблем не избежать.

"Конечно будут какие-то проблемы, начальные проблемы, но этого не миновать. Но эти суды это хорошая и правильная идея", - подчеркнул Шаповал.

Как сообщали Українські Новини, экс-глава Верховного суда Маляренко прогнозирует разгруженность судов после внедрения института мировых судей в Украине. Также экс-глава КС Домбровский позитивно оценивает идею Зеленского о введении института мировых судей.

Кроме того, экс-судья КС Виктор Шишкин поддерживает идею Зеленского о введении института мировых судей.

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