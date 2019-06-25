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25.06.19 10:58

Внеочередные выборы в Раду: ЦИК зарегистрировала более 250 наблюдателей от иностранных государств и международных организаций

В понедельник, 24 июня, состоялось очередное заседание ЦИК, в ходе которого Комиссия зарегистрировала 14 официальных наблюдателей от международных организаций на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019г.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в ЦИК, рассмотрев соответствующие обращения, Комиссия зарегистрировала 13 наблюдателей от Международного экспертного центра избирательных систем (ICES) и одного - от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).

"Таким образом, по состоянию на 24 июня Комиссией зарегистрировано 252 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на внеочередных выборах народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.

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