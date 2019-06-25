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25.06.19 11:12

Надо лоха этого копнуть поглубже, - Портнов пригрозил 4-му номеру списка "Слуги народа" Арахамии и обозвал его "политической обезьяной"

Экс-заместитель главы АП при ныне беглом президенте Януковиче Андрей Портнов угрожает секретарю Национального инвестиционного совета Давиду Арахамии, обещая включить против него "полный комплекс воспитательных мероприятий".

Надо лоха этого копнуть поглубже, - Портнов пригрозил 4-му номеру списка "Слуги народа" Арахамии и обозвал его "политической обезьяной"

Об этом Портнов написал у себя в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, Портнову не понравилось, что Арахамия в телеэфире "озаботился его возвращением в Украину".

"Ну что ж, инвестиционный совет, так инвестиционный совет. Не будет в ближайшее время в стране инвестиций, реинтегрируем в политическую обезьяну. А ещё раз подобное услышу, включу полный комплекс учебно-воспитательных мероприятий", - написал он.

Далее в комментарии он добавил: "Надо лоха этого поглубже копнуть, а то немного не туда курс взял".

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Напомним, вчера Зеленский назначил 4-го номера списка "Слуги народа" Давида Арахамию секретарем Национального инвестсовета. Арахамия до того как стать частью команды Зеленского занимался предпринимательством и волонтерской деятельностью.

Надо лоха этого копнуть поглубже, - Портнов пригрозил 4-му номеру списка Слуги народа Арахамии и обозвал его политической обезьяной 01

Надо лоха этого копнуть поглубже, - Портнов пригрозил 4-му номеру списка Слуги народа Арахамии и обозвал его политической обезьяной 02

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