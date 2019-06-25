В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России

По правилам ПАСЕ теперь полномочия могут быть заново подтверждены в течение 24 часов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Делегация сможет работать в зале в течение этих суток так же, как и все остальные делегации, но не сможет голосовать по вопросам, которые связаны с ее полномочиями.

Для оспаривания нужны были голоса 30 членов ассамблеи из пяти стран, это количество было набрано и полномочия опротестованы.

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Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

После голосования украинская делегация допустила приостановление своего членства в ПАСЕ.