"Самопомич" была одним из ключевых партнеров антикоррупционных организаций в этом парламенте, - Шабунин

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом на встрече представителей повестки дня установления правосудия заявил председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Самопомич" была одним из ключевых партнеров антикоррупционных общественных организаций в парламенте, созыв которого подходит к концу. И если другие партии на наших встречах сейчас могут только обещать - то вам легче, потому что ваши депутаты все это делали на протяжении прошлого созыва", - сказал он.

Он также добавил, что "Самопомич" в парламенте показала новый уровень прозрачности работы фракции: "Я помню, как председатель фракции вам открыто говорил, что у них нет общей позиции и одновременно приглашал прийти на (заседание) фракцию. То есть, ты не просто говоришь с отдельными экспертами, а можешь пойти с депутатами обсуждать в равноценном диалоге".

Напомним, 18 июня "Самопомич" одной из первых политических сил поддержала выдвинутую 17 специализированными общественными организациями повестку дня установления справедливости. Общественные активисты требуют надлежащей реформы судебной системы, прокуратуры и полиции, перезагрузки части антикоррупционных органов, возврат ответственности за незаконное обогащение и продолжение международных закупок и тому подобное.

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