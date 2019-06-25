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25.06.19 11:36

Четверо детей утонули за минувшие сутки, еще трое стали жертвами половых преступлений, - Аброськин

Первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил печальную статистику происшествий с участием детей за прошедшие сутки.

Четверо детей утонули за минувшие сутки, еще трое стали жертвами половых преступлений, - Аброськин

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, по его словам, на Волыни утром в пруду утонула 17-летняя жительница Иваничивского района, вечером в пруду Старовиживского района утонул ребенок 2017 г.р., на Житомирщине в реке утонул парень 2002 г.р., в Киевской области в карьере утонул мужчина 1961 г.р. и его трехлетняя дочь", - сообщил Аброськин.

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Кроме этого, как сообщил замшефа Нацполиции, только за сутки зарегистрировано три половых преступлениях в отношении детей.

"Самый ужасный - это развращение девятилетней девочки в Днепропетровской области", - рассказал он.

Четверо детей утонули за минувшие сутки, еще трое стали жертвами половых преступлений, - Аброськин 01

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