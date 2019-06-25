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25.06.19 11:38

"Ринг так ринг": Насалик принял вызов топ-менеджера "Нафтогаза" Фаворова и предложил бой без правил

Глава Минэнергоугля Игорь Насалик согласился на предложение руководителя газового интегрированного бизнеса компании "Нафтогаз" Андрея Фаворова решить спорные вопросы на боксерском ринге.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Ринг - так ринг! Но по-настоящему, по-мужски. Уважаемый Андрей Фаворов, я готов встретиться с Вами на ринге. Но давайте будем мужчинами! Оставьте свои белые воротнички для института "благородных девиц". Вызываю Вас на "мужской разговор" - бой без правил. Вы же мужчина, как пишут ваши сторонники в комментариях, поэтому у Вас достаточно тестостерона. С местом и временем определимся. Жду Вашего ответа в течение 48 часов", - написал Насалик.

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Вместе с тем, Насалик предложил перед тем, как выйти на ринг, определить, за что друг друга бить.

"Итак, во-первых, несете Вы полную ответственность за работу "Укргаздобыча" с конца 2016 г. по февраль 2019 г. и, в частности, утилизацию тех 40 млрд грн, которые вы содрали с помощью тарифов на газ, под видом увеличения добычи газа? Во-вторых, отстояли Вы свою честь после обвинения Вас в коррупции Вашим коллегой Юрием Витренко? Ведь честь драться только с человеком, который тоже имеет честь... Если с честью все в порядке, давайте переходить к делам. Надеюсь, опыт участия в боях без правил у Вас есть, если нет - то еще есть время. Ради честных правил на газовом рынке, я также упомяну свои соревнования по боям без правил в Свирской дивизии ВДВ", - написал он.

Ринг так ринг: Насалик принял вызов топ-менеджера Нафтогаза Фаворова и предложил бой без правил 01
Ринг так ринг: Насалик принял вызов топ-менеджера Нафтогаза Фаворова и предложил бой без правил 02

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