"Ринг так ринг": Насалик принял вызов топ-менеджера "Нафтогаза" Фаворова и предложил бой без правил

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Ринг - так ринг! Но по-настоящему, по-мужски. Уважаемый Андрей Фаворов, я готов встретиться с Вами на ринге. Но давайте будем мужчинами! Оставьте свои белые воротнички для института "благородных девиц". Вызываю Вас на "мужской разговор" - бой без правил. Вы же мужчина, как пишут ваши сторонники в комментариях, поэтому у Вас достаточно тестостерона. С местом и временем определимся. Жду Вашего ответа в течение 48 часов", - написал Насалик.

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Вместе с тем, Насалик предложил перед тем, как выйти на ринг, определить, за что друг друга бить.

"Итак, во-первых, несете Вы полную ответственность за работу "Укргаздобыча" с конца 2016 г. по февраль 2019 г. и, в частности, утилизацию тех 40 млрд грн, которые вы содрали с помощью тарифов на газ, под видом увеличения добычи газа? Во-вторых, отстояли Вы свою честь после обвинения Вас в коррупции Вашим коллегой Юрием Витренко? Ведь честь драться только с человеком, который тоже имеет честь... Если с честью все в порядке, давайте переходить к делам. Надеюсь, опыт участия в боях без правил у Вас есть, если нет - то еще есть время. Ради честных правил на газовом рынке, я также упомяну свои соревнования по боям без правил в Свирской дивизии ВДВ", - написал он.



