Украинская делегация прекращает участие в работе сессии ПАСЕ, - Емец

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы депутат Леонид Емец.

"Решение украинской делегации в ПАСЕ.

1.Прекратить участие в работе сессии Парламентской Ассамблеи, кроме вопросов лишения полномочий российской делегации.

2.Делегация обращается в Верховную Раду Украины с необходимостью срочно рассмотреть вопрос остановки участия Украины в работе ПАСЕ.

3.Делегация обращается к Президенту и МИД относительно определения дальнейшего участия Украины в органах Совета Европы".

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Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.