Украинская делегация прекращает участие в работе сессии ПАСЕ, - Емец

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы депутат Леонид Емец.
"Решение украинской делегации в ПАСЕ.
1.Прекратить участие в работе сессии Парламентской Ассамблеи, кроме вопросов лишения полномочий российской делегации.
2.Делегация обращается в Верховную Раду Украины с необходимостью срочно рассмотреть вопрос остановки участия Украины в работе ПАСЕ.
3.Делегация обращается к Президенту и МИД относительно определения дальнейшего участия Украины в органах Совета Европы".
Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.
Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.