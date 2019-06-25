Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
25.06.19 12:19

Украинская делегация прекращает участие в работе сессии ПАСЕ, - Емец

Украинская делегация в ПАСЕ просит Верховную Раду срочно рассмотреть вопрос остановки участия Украины в работе ассамблеи

Украинская делегация прекращает участие в работе сессии ПАСЕ, - Емец

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы депутат Леонид Емец.

"Решение украинской делегации в ПАСЕ.

1.Прекратить участие в работе сессии Парламентской Ассамблеи, кроме вопросов лишения полномочий российской делегации.

2.Делегация обращается в Верховную Раду Украины с необходимостью срочно рассмотреть вопрос остановки участия Украины в работе ПАСЕ.

3.Делегация обращается к Президенту и МИД относительно определения дальнейшего участия Украины в органах Совета Европы".

Украинская делегация прекращает участие в работе сессии ПАСЕ, - Емец 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о решении ПАСЕ: Разочарован... Жаль, что наши европейские партнеры не услышали нас

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100