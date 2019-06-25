Филарет создал синод Киевского патриархата: "От этой так называемой ПЦУ мы отмежевываемся"

Об этом сам Филарет заявил на пресс конференции в своей резиденции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой ВВС.

"Синод есть ... в него входят все архиереи церкви. Пятеро", - сказал он, добавив, что со временем их количество возрастет до 12.

Он подчеркнул, что Украинская православная церковь Киевского патриархата является независимой, в том числе от ПЦУ.

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"От этой так называемой ПЦУ мы отмежевываемся", - сказал архиерей.

"Киевский патриархат продолжает существовать как УПЦ КП независимо ни от Константинополя, ни от Москвы. Все имущество, которое принадлежало Киевскому патриархату, остается имуществом этой церкви. УПЦ остается зарегистрированной в органах государственной власти как юридическое лицо. Поэтому мы продолжаем существовать", – сказал Филарет, пишет Гордон.



По мнению Филарета, "так называемая ПЦУ" начала рейдерскую атаку и захватывает храмы УПЦ КП.



"Захватили уже Феодосиевский мужской ставропигиальный монастырь, Успенскую церковь в Киеве, планируется захват Владимирского собора. Думаю, что этими объектами не ограничатся, будут захватывать Киевский патриархат. Поэтому мы обращаемся к государственным органам власти, чтобы они защитили права и свободы верующих КП", – заявил Филарет.

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Он отметил, что УПЦ будет обращаться в Европейский союз, если церковь "не защитят в Украине".

Напомним, 20 июня почетный патриарх Филарет провел во Владимирском соборе собрание, которое он называет "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата". Его участники отменили постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ КП.

После этого Филарет издал указ, которым назначил нового предстоятеля Свято-Феодосиевского монастыря. Однако, храм принадлежит Православной церкви Украины и имеет своего настоятеля - отца Макария. Спор за имущество привел к вызову полиции.

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Почетный патриарх Филарет также обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой защитить верующих и имущество Киевского Патриархата от "противоправных действий Православной церкви Украины". Он утверждает, что представители ПЦУ якобы силой захватили помещение Свято-Феодосийского монастыря Киева.