Луценко о решении ПАСЕ: Это предательство Украины и принципов ЕС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Генпрокурор Юрий Луценко.

"Оценка решения ПАСЕ очевидна. Это - предательство Украины и принципов ЕС. Но важно не ограничиваться этой оценкой внешних факторов. Стоит разобраться с самими собой.

Санкции против России никогда не были добровольными. Все эти годы они принимались и продолжались под давлением объединенных усилий всех ветвей украинской власти, которая опиралась на активную антипутинскую позицию общества", - написал он.

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По мнению Луценко, "если хотим и дальше удерживать и усиливать санкции против агрессора - каждый должен делать свое": "Прокуратура - получать доказательства кремлевских преступлений на Донбассе и в деле самолета МН 17. МИД и МЮ - добиваться решений международных судов. СНБО - ввести наконец полномасштабные санкции против РФ. Президент - возглавить процесс защиты национальных интересов".

"Ну и о самом важном, о роли общества. Никто в мире не будет защищать немую малороссию", - подчеркнул Генпрокурор.

Также Луценко выразил благодарность украинской делегации в ПАСЕ: "Они сделали все, что могли".

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.





