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25.06.19 13:20

Двое украинских воинов ранены, еще двое травмированы с начала суток на Донбассе, - Минобороны

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 в районе проведения ОС зафиксировано три вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск. Огонь из артиллерии и минометов противник сегодня пока по вел, но активно применял гранатометы различных типов.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, в 02:00, с направления н.п. Саханка российско-оккупационные войска обстреляли из ручных гранатометов РПГ и стрелкового оружия окраины с. Лебединского.

В половине седьмого утра противник осуществил несколько выстрелов из станковых противотанковых гранатометов в сторону защитников Авдеевки.

Кроме того, около 9:00 утра был зафиксирован вражеский обстрел из автоматических и ручных гранатометов в районе с. Шумы.

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"По оперативной информации, с начала текущих суток, в результате активного применения противником гранатометного огня, в рядах украинских войск есть санитарные потери: двое украинских воинов ранены и еще двое травмированы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что все они были оперативно эвакуированы с боевых позиций, им была оказана медицинская помощь.

"По состоянию на данный момент ситуация остается стабильной и полностью контролируемой украинскими военнослужащими из состава Объединенных сил", - добавили в пресс-службе Минобороны.

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