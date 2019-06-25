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25.06.19 13:25

С 1 октября 2019 года монеты 1, 2 и 5 коп. перестанут быть платежным средством, - НБУ

Национальный банк Украины выведет из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 коп.

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Как сообщил глава НБУ Яков Смолий на брифинге во вторник, данные монеты перестанут быть платежным средством с 1 октября 2019 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Помимо этого, НБУ будет постепенно выводить из обращения монету номиналом 25 коп., однако пока она останется платежным средством, сказал Смолий.

Как отметил глава НБУ, решение о выведении из обращения мелких монет позволит оптимизировать использование монет 1 и 2 грн.

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Вместе с тем, Национальный банк Украины планирует в 2019 году ввести в обращение монету номиналом 5 грн, сообщил директор департамента денежного обращения центробанка Виктор Зайвенко.

"Монета номиналом 5 грн запланирована к введению в 2019 году", - сказал он

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