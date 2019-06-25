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25.06.19 13:55

Завтра будет принято решение о следующих шагах НАТО на случай, если РФ не выполнит положения Договора о ликвидации ракет, - Столтенберг

Заседание Совета Россия-НАТО, в ходе которого будет рассматриваться вопрос невыполнения Россией Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (РСМД), состоится на следующей неделе, а в среду министры обороны стран Альянса решат, что будут делать в случае дальнейшего невыполнения Москвой договора.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы рассмотрим продолжающееся нарушение Россией Договора о РСМД. До 2 августа Россия должна уничтожить свои ракеты SSC-8, которые нарушают договор. США и другие союзники в течение многих лет пытались взаимодействовать с Россией по поводу ее новой ракетной системы, в том числе в рамках Совета Россия-НАТО. Мы планируем провести заседание Совета Россия-НАТО на следующей неделе, чтобы вновь поднять этот вопрос", - сказал он на пресс-конференции во вторник в Брюсселе.

При этом Столтенберг подчеркнул, что НАТО вновь призывает Россию "пойти по линии ответственного поведения".

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"Но, к сожалению, мы не видим признаков того, что Россия намерена это делать. В действительности она продолжает разрабатывать и развертывать новые ракеты. У России осталось всего 5 недель, чтобы спасти Договор", - отметил генсек.

По словам Столтенберга, данный вопрос также будет подниматься в ходе встречи министров обороны стран-членов НАТО, которая начнется в среду.

"Завтра мы примем решение о следующих шагах НАТО на тот случай, если Россия не выполнит положения Договора. Наш ответ будет оборонительным, соразмерным и скоординированным. Мы не намерены развертывать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе. Мы не будем повторять то, что делает Россия. Мы не хотим новой гонки вооружений", - подчеркнул он.

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