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25.06.19 14:14

Половина украинцев поддерживают автономию ОРДЛО в обмен на мир, - опрос

49,5% жителей Украины выступают за решение о предоставлении автономии в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей в обмен на мирное урегулирование конфликта.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром "Социальный мониторинг" с 13 по 21 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В частности 29,1% опрошенных ответили, что скорее поддержали бы автономию и 20,4% заявили, что точно поддержали бы автономию.

При этом не готовы поддержать автономию 30,7% респондентов (точно не поддержали бы – 17,5%, скорее не поддержали бы – 13,2%).

Затруднились ответить на этот вопрос 19,8%.

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