Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США

Об этом заявил судья Верховного суда Австрии на заседании 25 июня в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Этим решением он не удовлетворил апелляцию адвокатов бизнесмена, которую они подали в декабре 2017 года.

Теперь Дмитрия Фирташа от экстрадиции отделяет лишь подпись министра юстиции Австрии, который должен утвердить решение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Бойко, Левочкин, Суркис и Папиев: люди из ближайшего окружения олигарха Фирташа идут в парламент по спискам партии "Оппозиционная платформа-За життя", - "Схемы". ВИДЕО

Дмитрий Фирташ решение еще не комментировал.

Как сообщалось, председатель совета группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США, выданному в 2013 году. Во время прежней американской администрации украинского бизнесмена обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США. Фирташ все обвинения отрицает и называет политически мотивированными, направленными на ограничение его влияния на процессы в Украине. Земельный суд Вены по уголовным делам избрал Фирташу меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но затем согласился освободить его под залог в EUR125 млн и обязательство не покидать Австрию.

Согласно австрийскому законодательству окончательное решение об экстрадиции за федеральным министром юстиции Австрии.