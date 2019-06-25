Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США

Об этом заявил судья Верховного суда Австрии на заседании 25 июня в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Этим решением он не удовлетворил апелляцию адвокатов бизнесмена, которую они подали в декабре 2017 года.
Теперь Дмитрия Фирташа от экстрадиции отделяет лишь подпись министра юстиции Австрии, который должен утвердить решение.
Дмитрий Фирташ решение еще не комментировал.
Как сообщалось, председатель совета группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США, выданному в 2013 году. Во время прежней американской администрации украинского бизнесмена обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США. Фирташ все обвинения отрицает и называет политически мотивированными, направленными на ограничение его влияния на процессы в Украине. Земельный суд Вены по уголовным делам избрал Фирташу меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но затем согласился освободить его под залог в EUR125 млн и обязательство не покидать Австрию.
Согласно австрийскому законодательству окончательное решение об экстрадиции за федеральным министром юстиции Австрии.