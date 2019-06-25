Нацгвардия проведет расследование из-за песни Газманова "Офицеры" на выпускном в одной из частей в Харькове

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной гвардии, передает Цензор.НЕТ.

"В средствах массовой информации в течение выходных были публикации об использовании российской песни во время празднования выпуска одной из групп Национальной академии Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан инициировал проведение служебного расследования по данному факту.

Ранее блогер Сергей Стерненко в ролике на YouTube рассказал, что в Харькове выпускники Академии Национальной гвардии танцевали под песню российского певца Олега Газманова "Офицеры".

Напомним, Олег Газманов находится в "черном списке" Минкульта Украины. Въезд певцу на территорию Украины запрещен.

Смотрите также: "С вами я готов идти вперед и побеждать", - новый командующий Нацгвардией Балан обратился к гвардейцам. ВИДЕО