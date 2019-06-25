Осужденный в Беларуси украинский журналист Шаройко попросил о помиловании, - прокуратура

Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора Беларуси Алексей Стук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Он подавал прошение о помиловании. Комиссия его рассматривает", - сказал Стук на пресс-конференции во вторник в Минске.

Замгенпрокурора отметил, что "окончательное решение отложено до наступления определенных условий", не пояснив, о каких условиях идет речь.

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Павел Шаройко был задержан сотрудниками КГБ Беларуси 25 октября 2017 года в Минске и обвинен якобы в создании в Беларуси шпионской сети из числа граждан страны, "которые за денежное вознаграждение выполняли его задачи по сбору информации разведывательного характера в военно-политической сфере".

20 ноября КГБ Беларуси официально заявил, что украинский журналист Шаройко задержан за шпионаж, а советник посольства Украины объявлен персоной нон-грата.

12 февраля 2018 года стало известно, что в Беларуси уже назначили судебное заседание по делу Шаройко.

23 мая 2018 г. стало известно, что Верховный суд Беларуси приговорил корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко к более чем восьми годам лишения свободы, обвинив в шпионаже.