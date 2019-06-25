Плагиат в речи Зеленского пояснили "стереотипными подходами" сотрудников АП

Об этом говорится в ответе Главного департамента обеспечения доступа к публичной информации Администрации Президента, полученного изданием "Українські новини", информирует Цензор.НЕТ.

"Изучив в рабочем порядке обстоятельства подготовки тезисов для выступления Президента Украины, было принято решение об от отказе от проведения служебного расследования ввиду того, что причиной инцидента было использование работниками стереотипных подходов и имеющихся наработок, а не сознательное намерение компрометации должностных лиц или украинской внешней политики в целом", - сказано в документе.

Также в ответе АП подчеркнули, "что текст речи отвечал принципам внешней политики Украины и подчеркивал приверженность курсу Украины на европейскую и евроатлантической интеграции, которую полностью разделяет Президент Украины Владимира Зеленского".

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Напомним, 5 июня бывший пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко обвинил Зеленского в плагиате. По его словам, нынешний глава государства использовал во время встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии "Европейская Солидарность".

В ответ на это обвинение в Администрации Президента заявили о диверсии, устроенной неизвестными сотрудниками АП, которые продолжают работать на Порошенко, и пообещали провести служебное расследование.

Министр иностранных дел Павел Климкин тогда сообщил, что базовые тезисы для речи готовило МИД. Часть из них была озвучена Петром Порошенко во время Дня Европы, но потом политик повторил их на съезде партии "Европейская Солидарность". А следом за Порошенко эти же тезисы использовал на встрече с Туском и Зеленский.

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Климкин назвал случившееся "комической историей" и сказал, что это - "много шума из ничего".