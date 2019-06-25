Офисы "Слуги народа" и ОПЗЖ Медведчука в Николаеве зарегистрированы по идентичному адресу. ФОТО

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Главного территориального управления юстиции в Николаевской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Никвести".
В документе указывается, что обе партийные организации имеют одинаковый юридический адрес в кабинете №424 офисного центра "Инпроектсервис" на пересечении проспекта Центрального и улицы Фалеевской в Николаеве.
Напомним, всеукраинскую организацию партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" возглавляет Дмитрий Разумков.
Политсовет партии "Оппозиционная платформа "За життя" возглавляет Виктор Медведчук, кум президента России Владимира Путина.