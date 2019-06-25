Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
25.06.19 16:34

Офисы "Слуги народа" и ОПЗЖ Медведчука в Николаеве зарегистрированы по идентичному адресу. ФОТО

Партии "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа "За життя", которую возглавляет кум Путина Виктор Медведчук, зарегистрировали свои областные организации в Николаевской области по одинаковому адресу – офис №424, проспект Центральный, 67.

Офисы "Слуги народа" и ОПЗЖ Медведчука в Николаеве зарегистрированы по идентичному адресу. ФОТО

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Главного территориального управления юстиции в Николаевской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Никвести".

В документе указывается, что обе партийные организации имеют одинаковый юридический адрес в кабинете №424 офисного центра "Инпроектсервис" на пересечении проспекта Центрального и улицы Фалеевской в Николаеве.

Офисы Слуги народа и ОПЗЖ Медведчука в Николаеве зарегистрированы по идентичному адресу 01

Читайте также: "Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Европейская Солидарность" и "Голос" преодолевают 5% барьер, - опрос "Социального мониторинга"

Напомним, всеукраинскую организацию партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" возглавляет Дмитрий Разумков.

Политсовет партии "Оппозиционная платформа "За життя" возглавляет Виктор Медведчук, кум президента России Владимира Путина.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100