В России отца шестерых детей из Польши приговорили к 14 годам строгого режима за шпионаж

Суд над гражданином Польши начался 10 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс". Материалы дела Радзаевски были засекречены, его судили в закрытом режиме.

Поляк не признал вину и собирается оспорить приговор.

Радзаевски - "индивидуальный предприниматель в фирме "Автотранс" из города Белосток со средним профессиональным образованием, 11 февраля 1977 года рождения, имеющий на иждивении шестерых малолетних детей. Он находится под стражей по меньшей мере с 21 апреля 2018 года, тогда его решил арестовать Мещанский суд Москвы.

Предварительное следствие установило, что Радзаевски пытался пытался организовать вывоз в Польшу продукции военного назначения, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, заявили в центре общественных связей ФСБ.

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Там добавили, что он искал возможность получить секретные комплектующие комплекса С-300 для незаконного вывоза в Польшу и что сотрудники ФСБ задержали его с поличным при попытки сделки.

Обвинение считало, что Радзаевски мог собирать и передавать за рубеж сведения, составляющие государственную тайну России, в том числе данные, которые можно было использовать против государственной безопасности, по заданию иностранной разведки.

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