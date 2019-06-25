Многие забыли о том, что Россия не изменила планов захватить Украину, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил лидер партии Петр Порошенко во время выступления во львовском Музее освободительной борьбы Украины, где сегодня состоялся "День рождения Героев АТО".

"У нас нет мира, у нас есть война. К сожалению, сейчас многие забыли об этом, потому что мы очень тщательно защищали от чувства, что в стране есть война за то, чтобы сохранилась Украина. Это украинские Герои - наши воины - разрушили планы Путина по созданию Новороссии, Малороссии, планы разорвать страну. Это они стеной стали для того, чтобы сохранить наш суверенитет, остановить врага наДонбассе. Если бы они его не остановили - неизвестно, где бы он был. Или в Киеве, или во Львове. Многие забыли о том, что агрессор абсолютно никак не изменил планы захватить Украину".

Порошенко напомнил, что именно в эти дни пять лет назад он подписал приказ о контрнаступлении, благодаря которому украинские военные освободили две трети оккупированного Донбасса.

"В результате приказа мы освободили две трети оккупированного Донбасса! Не только Мариуполь, Краматорск, Константиновку, Славянск, Лисичанск, Северодонецк. Две трети Донбасса были освобождены, и возвращен украинский флаг усилиями именно украинских героев!", - отметил он.

Порошенко поблагодарил семьи погибших Героев и отметил, что жертвы войны за свободную суверенную Украину не должны быть напрасными.

"Мы не сдадимся, мы победим, потому что с нами правда, с нами Бог и с нами Украина. От отношения народа к героям зависит, вправе нация на будущее - или нет. Сейчас, за последний месяц мы видим мощное наступление врага не только на фронте, но и внутри нашего государства. Наступление на армию - они собираются ее сокращать, обрезать финансирование и давать приказ о запрете стрелять в ответ. Мы не дадим нанести армии удар в спину. Сейчас нам надо всем объединиться для того, чтобы не дать разрушить память о них - почти трех тысячах воинов, отдавших жизнь, защищая страну от российской агрессии", - отметил председатель партии "Европейская Солидарность".

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