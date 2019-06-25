Захваченным Россией в плен морякам грозит до 6 лет лишения свободы, - адвокат

Об этом изданию "Крым.Реалии" заявил адвокат Айдер Азаматов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Следствие ознакомило нас с результатами назначенной ранее экспертизы, а также предъявило обвинение в окончательной редакции – это ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение государственной границы России)", – рассказал Азаматов.

По его словам, украинский моряк, мичман Юрий Будзыло заявил, что "обвинение абсурдное и вину свою он не признает".

"(Будзыло. – Ред.) напомнил следствию, что он военнопленный, и требует, чтобы к нему и другим морякам применялись положения Третьей Женевской конвенции. Также он отметил, что сегодня последний день, когда Россия должна выполнить решение Международного трибунала по морскому праву", – рассказал Азаматов.

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Другой адвокат по делу украинских моряков Николай Полозов уточнил, что до 9 июля следствие предъявит окончательное обвинение всем украинским морякам.

"Следственные действия расписаны до 9 июля. Пока успели предъявить троим: Евгению Семидоцкому, Богдану Небылице и Юрию Будзыло", – добавил он.

После этого защита и военнопленные моряки перейдут к стадии ознакомления с материалами дела.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

Срок досудебного следствия по делу был продлен до августа 2019 года.

25 мая, Международный Трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

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