"Квартал-95" анонсировал программу с критикой Зеленского

Пресс-служба "Квартала-95" описывает новое шоу как "аналитическую программу с элементами юмора, иронии и сатиры", сообщает Цензор.НЕТ.

"После смены власти в Украине "Квартал" обещал быть беспристрастным и оставаться верным себе в честном и объективном освещении событий, происходящих в стране. С момента избрания нового президента прошел всего месяц, а в "Квартале" уже спешат выполнить данные обещания", - сказано в сообщении пресс-службы.

Автором и ведущим проекта будет Валерий Жидков.

Также на Цензор.НЕТ: "Квартал-95" ищет актера на роль Зеленского: главное требование - голос "с хрипотцой"

"В основу каждого из выпусков программы будут браться актуальные события и проблемы текущей недели. Валерий в своем проекте даст долгожданные ответы на вопрос: в чем причина тех или иных поступков политических сил, что руководит политиками и почему получается так, что у нас ничего не получается", - обещают в "Квартале-95".

Первый выпуск программы выйдет в эту субботу на канале "1+1".