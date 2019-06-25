Первый зампредставителя президента в Крыму Гданов просит Зеленского созвать совещание по поводу дальнейшей политики касательно полуострова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Поскольку путь к восстановлению территориальной целостности нашего государства лежит через обеспечение государственного суверенитета Украины на территории временно оккупированного Крыма и временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, вопросы стратегического планирования деоккупации Крыма, системного противодействия целенаправленным и массовым репрессиям граждан Украины в Крыму со стороны государства-агрессора, организации защиты прав граждан Украины, проживающих во временно оккупированном Крыму нельзя ставить на второй, третий, десятый план, тем более их нельзя игнорировать.



Прошу Вас, уважаемый господин Президент Украины, в ближайшее время созвать совещание с Вашим участием по вопросам ведения дальнейшей политики в отношении временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя, пригласив на это совещание также руководство Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым", - отметил он.

Постоянное Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым не имеет руководителя или и. о. руководителя с декабря 2018 года.

Экс-глава Представительства Борис Бабин в комментарии Цензор.НЕТ отметил, что в данной ситуации логичными будут кадровые решения.

"Фактически мы имеем ситуацию, когда орган полгода не работает. Ведь первый заместитель руководителя без и. о. руководителя не может проводить бюрократические дела. Эта проблема имеет несколько уровней. Первый выплывает из нашей общей не очень сформированной стратегии в отношении полуострова. С момента перевода представительства в Херсон в 2014 году в АП, у Турчинова, а потом и Порошенко, просто не знали, что делать с органом. Его впихнули в департамент по вопросам региональной и кадровой политики. Во-вторых, те документы, которые Представительство предоставляло Администрации Порошенко, фактически саботировались. Ни один законопроект, который мы предлагали президенту, не прошел. План неотложных мер, проработанный представительством и поданный президенту на утверждение, Администрацией Порошенко игнорировался.

Эта ситуация привела к моей отставке, я не мог больше работать. Но мой первый заместитель решил остаться, очевидно руководствуясь тем, что он назначен по квоте Меджлиса. Вероятно он считал себя ответственным перед Перошенко. И Гданов запретил носслужащим Представительства исполнять план неотложных мероприятий, поданній нами в 2018 году, на что права не имел. Но сейчас имеем реальность, когда избрали нового президента. Больше того, Меджлис на выборах поддержал Порошенко, а сейчас господин Джемилев заявил, что лидеры крымскотатарского народа находятся в конструктивной оппозиции к Зеленскому. Как в таких условиях человек, назначенный по их квоте, может работать в подчинении Зеленского? Я этого не понимаю. Возможно, этого не понимают и в штабе Зеленского. Это не очень хорошо, потому что все враги видят нашу слабость по Крыму - отсутствие стратегии и даже тактических действий".

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Бабин напомнил, что ранее Меджлис заявлял о желании иметь собственного представителя по Крыму.