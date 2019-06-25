Россиян, находящихся под санкциями США или ЕС, ПАСЕ не должна принимать в делегацию, - Тейлор

Об этом заявил временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине посол Уильям Тейлор, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Он также напомнил, что США выступали против возвращения россиян в зал ПАСЕ.
"Мы выступали против возвращения России в Совет Европы и мы свою позицию четко выражали. Нас впечатлили усилия украинской команды в ПАСЕ, которые они приложили, чтобы не дать России вернуться в эту организацию", - подчеркнул посол США.
Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.
Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.