ГБР открыло производство по факту ранения подростка во время учебных стрельб курсантов МВД

Об этом сообщили Радіо Свобода в областной детской больнице Днепра, куда парня госпитализировали с пулевым ранением в бедро, информирует Цензор.НЕТ.

По данным врачей, подростка привезли в тяжелом состоянии, его прооперировали, пулю удалили. Состояние парня - удовлетворительное, прогноз позитивный.

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Днепропетровский университет внутренних дел организовал 24 июня для первокурсников вуза стрельбы на учебном полигоне в селе Партизанском, в пригороде Днепра.

По информации ректора Андрея Фоменко, полигон действует более 20 лет и расположен таким образом, что поблизости нет зданий. По его словам, то, что выстрел в подростка совершили курсанты вуза, не доказан.

"Один из детей, которые находились на отдыхе, получил ранения. Вопрос о том, это есть ранение, которое причинили при учениях курсанты Днепропетровского государственного университета внутренних дел. Мы этого не исключаем. Сейчас расследует Государственное бюро расследований. У меня возникают вопросы, что там делали посторонние люди. По моей информации, это заповедная зона", - сказал Андрей Фоменко.

По данным Государственного бюро расследований, в районе стрельб на отдыхе находился выездной лагерь. Его организатор Юлия Фурсова подтвердила "Радіо Свобода" инцидент, но от комментариев отказалась.

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ГБР открыло уголовное производство по факту халатности должностных лиц при организации стрельб (часть 1 статьи 367 Уголовного кодекса Украины).

Следователи намерены проверить должностных лиц, которые организовывали досуг детей неподалеку от учебно-тренировочного полигона.

Напомним, парень 2004 года рождения был ранен в бедро из автомата в районе с. Партизанское на Днепропетровщине. В это время на расположенном там полигоне учились стрелять из автомата курсанты-первокурсники Днепропетровского государственного университета внутренних дел.