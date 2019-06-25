Житель Херсонщины требовал у полицейской табельное оружие, угрожая стамеской, - НПУ

Происшествие случилось 15 июня около 18:00, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции. В это время на территорию районного отделения полиции зашел 37-летний местный житель. Визуально он находился в состоянии алкогольного опьянения. Работнику сектора реагирования, которая вышла пообщаться с посетителем, он объяснил, что хочет написать обращение.
Вдруг мужчина начал проявлять агрессию, приставил к работнику полиции стамеску и, угрожая, приказал отдать табельный пистолет. Правоохранители, которые находились неподалеку, мгновенно освободили полицейскую. На мужчину надели наручники.
Как сообщил заместитель начальника полиции Херсонщины Николай Вербицкий, задержанный уже несколько раз попадал в поле зрения правоохранителей. Он является фигурантом уголовных производств, открытых за причинение легких телесных повреждений и незаконное обращение с оружием. Также его неоднократно доставляли в полицию за нарушение общественного порядка в областном центре.
Сегодня мужчине было сообщено о подозрении в совершении двух уголовных преступлений - за вымогательство оружия (ст.262 Уголовного кодекса Украины) и за угрозу или насилие относительно работника правоохранительного органа (ст.345 УК). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.