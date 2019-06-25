Житель Херсонщины требовал у полицейской табельное оружие, угрожая стамеской, - НПУ

Происшествие случилось 15 июня около 18:00, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции. В это время на территорию районного отделения полиции зашел 37-летний местный житель. Визуально он находился в состоянии алкогольного опьянения. Работнику сектора реагирования, которая вышла пообщаться с посетителем, он объяснил, что хочет написать обращение.

Вдруг мужчина начал проявлять агрессию, приставил к работнику полиции стамеску и, угрожая, приказал отдать табельный пистолет. Правоохранители, которые находились неподалеку, мгновенно освободили полицейскую. На мужчину надели наручники.

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Как сообщил заместитель начальника полиции Херсонщины Николай Вербицкий, задержанный уже несколько раз попадал в поле зрения правоохранителей. Он является фигурантом уголовных производств, открытых за причинение легких телесных повреждений и незаконное обращение с оружием. Также его неоднократно доставляли в полицию за нарушение общественного порядка в областном центре.

Сегодня мужчине было сообщено о подозрении в совершении двух уголовных преступлений - за вымогательство оружия (ст.262 Уголовного кодекса Украины) и за угрозу или насилие относительно работника правоохранительного органа (ст.345 УК). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.