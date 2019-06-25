Налоговая милиция и СБУ изъяли 50 млн неучтенной наличности и партию сигарет у организаторов схемы уклонения от уплаты налогов. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины было установлено одно из киевских предприятий, должностные лица которого, действуя в 2018-2019 г. на территории г. Киева и Харьковской области, умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму более 5 млн грн.

Так, фигуранты осуществляли реализацию табачных изделий за наличные без оформления каких-либо документов. Вместе с тем, для создания видимости реальной реализации табачных изделий злоумышленники документально оформляли их продажу в адрес фиктивных предприятий.

Кроме того, помогали предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов путем формирования последним фиктивного налогового кредита.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных и складских помещениях компании - фигуранта, а также в транспортных средствах, которые использовались участниками схемы, из незаконного оборота изъято более 50 млн грн. неучтенной наличности и партию табачных изделий стоимостью 13 млн грн. Подтвердить документально происхождение товара и наличных средств должностные лица предприятия не смогли и отказались давать какие-либо объяснения.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые ТМЦ и денежные средства.

Продолжается следствие.











