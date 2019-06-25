У киевлянина за неуплату алиментов конфисковали яхту. ВИДЕО

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко. Соответствующее видео Министерство юстиции выложило в Youtube, информирует Цензор.НЕТ.

Вместе с накопленными штрафами сумма долга неплательщика достигла 184 тысяч гривен. Сотрудники Святошинского районного отдела государственной исполнительной службы Киева описали имущество должника и наложили арест. Под эти действия попала самоходная парусная яхта 2015 года постройки.

"В ближайшее время яхту передадут на реализацию, а вырученные с аукциона средства направят на ликвидацию долгов", - пообещали в Минюсте.

Читайте на Цензор.НЕТ: За год сумма удержанных с украинцев алиментов выросла в два раза, - министр Петренко

Министр назвал это событие знаковым и отметил, что таким образом восстанавливается справедливость в отношении украинских детей, о которых забывают родители.

"Мы будем продолжать работу по взысканию долгов и будем настаивать, чтобы украинский парламент нового созыва поддержал пакет законов об усилении ответственности за нарушение прав ребенка, чтобы каждое лицо, которое забыло о своем ребенке, вспомнило о нем, погасило все долги и в дальнейшем было ответственным", - пообещал Петренко.

Также на Цензор.НЕТ: 60% избирателей Украины - женщины, - Петренко призвал ВР поддержать законопроект о 30% избирательной квоте для женщин