Критерием в отборе на "Игры Непокоренных" будет потребность реабилитации и адаптации, - замминистра Коляда

Об этом заявила заместитель министра по делам ветеранов Оксана Коляда в эфире одного из украинских телеканалов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

"Такой подход является основным новшеством и большим вызовом. Наша цель - чтобы каждый, кто получил ранения, травмы, или болезнь вследствие пребывания в районе боевых действий, каждый ветеран или ветеранка могли прийти на тестирование и попробовать себя в шести видах спорта, чтобы выбрать самый интересный, наиболее подходящий для себя", - рассказала Оксана Коляда, отметив, что спортивным результатам в отборе будет уделено лишь 10% внимания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начался прием заявок в национальную сборную на Играх Непокоренных-2020

"Главное найти подход к нашим ветеранам, уверена, как жена одного из них. Думаю, нам удастся мотивировать ребят прийти и принять участие в отборе и соревнованиях. Во время отбора со всеми кандидатами на участие в "Играх Непокоренных" будет работать большая подготовленная команда психологов, которая поможет понять уровень потребности того или иного кандидата в реабилитации, а следовательно - участия в соревнованиях", - сообщила заместитель председателя благотворительного фонда "Вернись живым" Ирина Турчак.