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25.06.19 21:37

Деоккупация Донбасса и борьба с коррупцией, - Тейлор озвучил приоритеты своей работы в Украине

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор считает ключевыми приоритетами своей работы в Киеве деоккупацию Донбасса и борьбу с коррупцией.

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Об этом он сказал на пресс конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С 2009 года я работал в американском Институте мира, этот институт занимался определенной работой, которая касалась Украины. Мы искали возможности, чтобы Россия вышла из Донбасса. Пока я нахожусь в Украине, мы это видим ключевым приоритетом и целью - чтобы Россия ушла из Донбасса", - заявил американский дипломат.

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Он также выделил борьбу с коррупцией как еще одно приоритетное направление своей работы.

В то же время, на вопрос журналистов о том, в приоритете ли для США вопрос деоккупации Крыма, Тейлор ответил, что "Крым остается в списке приоритетов для Соединенных Штатов".

По его словам, сейчас в США активно ведется работа по определению кандидатуры посла в Украине.

"В Вашингтоне пытаются найти постоянного посла (в Украине. - Ред.). Для этого его надо номинировать, затем эта кандидатура должна пройти утверждение в Сенате", - отметил дипломат.

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