Окружной админсуд отменил решение Киевсовета о названии киевских проспектов именами Бандеры и Шухевича

Как переает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке депутат Киевсовета Юрий Сиротюк..

Сиротюк отметил: "И снова Окружной админсуд Киева.

Судья Чудак Олеся Николаевна, кстати судья, которая преследовала майдановцев, отменила решение Киевсовета о переименовании проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича в Киеве. У истцов, российской агентуры во главе с "гаспажой" Бережной была "нулевая правовая позиция", поэтому судья до последнего затягивала вынесения очередного позорного решения.

Петиция о недопущении переименования проспекта Бандеры будет отклонена в связи с фальсификациями при голосовании, - КГГА

Но что бы не чудил Админсуд, проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве быть.

Впереди Апелляция, а если нужно и Верховный Суд. Мы не дадим никому пренебрегать нашими героями!"

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