Дарта Вейдера зарегистрировали кандидатом в депутаты

Соответствующая информация опубликована на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

Гражданин Украины Дарт Викторович Вейдер родился 4 октября 1987 года в Киеве. В течение последних пяти лет проживает в столице. Имеет высшее образование. Является директором ООО "Темная сторона силы", член политической партии "БЛОК Дарта Вейдер", судимостей не имеет. Выдвинут в парламент политической партией "БЛОК Дарта Вейдера".

Как отмечается, в ЦИК поступило заявление вышеуказанной политсилы вместе с другими документами о регистрации кандидата в народные депутаты Украины Дарта Вейдера, выдвинутого 7 июня 2019 на внеочередном съезде этой партии, в одномандатном избирательном округе № 135.

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Рассмотрев указанные документы 24 июня, Центральная избирательная комиссия установила их соответствие требованиям Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины".

Ранее в политической жизни участвовали как минимум двое граждан, выступавших в образе Дарта Вейдера. Один из них - известный одесский активист Жан Николаенко (по паспорту - Дарт Николаевич Вейдер) 1983 года рождения. Другой - киевлянин Олег Владимирович Сушко (по паспорту - Дарт Алексеевич Вейдер). Последний известен тем, что в 2017 году сменил имя на Михеил Саакашвили и зарегистрировал псевдо-партию "Блок Михеила Саакашвили".

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