Максим Нефьодов победил в конкурсе на главу таможни

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как известно, конкурс на глав Государственной таможенной службы Украины и Государственной налоговой службы Украины проходил в апреле. Кандидаты успели пройти два первых этапа - на знание иностранного языка и на знание законодательства и решение ситуационных задач. В итоге финал вышли три кандидата: первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, проректор по учебной работе Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш и руководитель Центра развития цифровой экономики Андрей Саварец.

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Однако сразу после этого конкурс на главу Гостаможслужбы был заблокирован Киевским окружным судом по запросу народного депутата от БПП Андрея Антонищака, и комиссия НАГС 23 апреля приняла решение приостановить конкурс. 24 июня конкурс был разблокирован.