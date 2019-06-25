Максим Нефьодов победил в конкурсе на главу таможни

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Как известно, конкурс на глав Государственной таможенной службы Украины и Государственной налоговой службы Украины проходил в апреле. Кандидаты успели пройти два первых этапа - на знание иностранного языка и на знание законодательства и решение ситуационных задач. В итоге финал вышли три кандидата: первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, проректор по учебной работе Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш и руководитель Центра развития цифровой экономики Андрей Саварец.
Однако сразу после этого конкурс на главу Гостаможслужбы был заблокирован Киевским окружным судом по запросу народного депутата от БПП Андрея Антонищака, и комиссия НАГС 23 апреля приняла решение приостановить конкурс. 24 июня конкурс был разблокирован.